Betis-Chelsea in chiaro, si vedrà in diretta tv e streaming gratis: il canale e dove vedere la finale di oggi

Betis e Chelsea si giocano la Conference League a Breslavia: la gara sarà visibile in diretta tv e streaming anche fuori abbonamento.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Gli spagnoli del Betis o gli inglesi del Chelsea, ovvero due tra le grandi favorite alla vigilia della competizione: uscirà da qui la vincitrice della quarta edizione della Conference League, che succederà nell'albo d'oro a Roma, West Ham e Olympiacos.

La finale si gioca questa sera, mercoledì 28 maggio, a Breslavia (Polonia) con calcio d'inizio alle ore 21.00. Sia per il Betis che per il Chelsea il trionfo in Conference League rappresenterebbe dunque un inedito nelle rispettive storie calcistiche.

Il Betis si è qualificato alla finale avendo la meglio nel doppio confronto della semifinale contro la Fiorentina, eliminata dopo i supplementari. Più agevole la qualificazione del Chelsea, che ha estromesso senza troppi problemi gli svedesi del Djurgarden.

L'articolo prosegue qui sotto

La buona notizia per chi questa sera avrà intenzione di seguire Betis-Chelsea in diretta tv e streaming è che la finale verrà trasmessa non soltanto tramite abbonamento, ma anche in chiaro e gratis.