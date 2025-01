Bernabé è tornato dall'infortunio: il centrocampista è convocato per Parma-Lecce, può giocare titolare?

Grande notizia per il Parma che ritrova Bernabé dopo il lungo infortunio: Pecchia ha annunciato il rientro tra i convocati.

Il Parma aprirà il 23esimo turno di Serie A ospitando il Lecce; una sfida delicatissima in ottica salvezza con entrambe le squadre a 20 punti in classifica. E per l'occasione, i neopromossi potranno nuovamente contare su Adrian Bernabé.

Il centrocampista spagnolo si è infortunato a novembre ed è stato costretto a rimanere fuori per quasi tre mesi; un'assenza ovviamente pesante per il Parma considerando la centralità di Bernabé.

Fabio Pecchia in conferenza stampa ha annunciato il rientro del giocatore, che è stato convocato per la partita di questa sera. Sarà subito pronto per giocare dal primo minuto?