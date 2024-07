Il capitano dei neroverdi è ancora alle prese con la rottura del tendine d'Achille e dovrà capire se il suo futuro sarà lontano da Sassuolo.

Quale futuro per Domenico Berardi? Questo è l'interrogativo che si pongono i tifosi del Sassuolo e non solo.

L'uomo più rappresentativo della squadra neroverde è out dallo scorso marzo per via di un complicatissimo infortunio e ha assistito inerme alla retrocessione dei suoi compagni di squadra.

Una situazione che rende il futuro del classe 1994 un vero e proprio rompicapo di difficilissima soluzione.