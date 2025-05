Beppe Bergomi in lacrime alla fine di Inter-Barcellona: non riesce a concludere il commento

La seconda voce di Sky, protagonista di un commento intenso per tutti i 120 minuti, non ha retto all'emozione: ha dovuto trattenere le lacrime.

Epica, eroica, straordinaria. Tutti gli aggettivi per l'Inter, dopo una serata del genere, una vittoria del genere e una qualificazione del genere, sono meritati e inevitabili. Così come l'emozione di chi ha assistito alla partita.

Non solo i 75000 che hanno assiepato San Siro per il ritorno col Barcellona. Non solo i tifosi interisti che hanno trepidato da casa. Anche un ex illustre non ha retto all'emozione dopo il 120' di una sfida infinita.

Il grande ex in questione è Beppe Bergomi, la seconda voce di Sky, che ha commentato la partita a fianco del "gemello" Fabio Caressa. E che, al triplice fischio finale del polacco Marciniak, ha faticato a trattenere le lacrime.