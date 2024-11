Il centrocampista del Tottenham aveva parlato di Son con il sorriso, scatenando però il caos: alla fine la FA ha punto Bentancur.

Rodrigo Bentancur verrà squalificato per sette partite dopo i commenti sul suo compagno di squadra Son. In questo modo il centrocampista uruguagio dovrà saltare diverse partite di Premier League tra novembre e dicembre a causa di parole giudicate razziste, per cui rischiava fino a dodici turni di stop. Alla fine la FA ha deciso per sette, una pena di cui si sta discutendo tantissimo.

Durante una comparsata nella tv uruguaiana, l'intervistatore aveva chiesto a Bentancur la maglia del compagno Son. La risposta del centrocampista, con il sorriso sulle labbra, causò il caos nei giorni successivi: "Puoi prendere la maglia del cugino, perché sembrano tutti uguali".

Bentancur si è scusato con il compagno Son, ma migliaia di persone sono insorte, con la FA che ha subito aperto un'inchiesta per l'eventuale squalifica dell'ex centrocampista della Juventus, alla fine colpito da un lungo stop.