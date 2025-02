Bennacer spiega la scelta di lasciare il Milan per il Marsiglia: "Ero un tifoso già da bambino, volevo giocare con De Zerbi"

L'ex centrocampista del Milan è stato presentato dal suo nuovo club: "Qui potrò concentrarmi più che a Milano sul possesso palla".

Il primo giorno di Ismael Bennacer da giocatore del Marsiglia, dopo l'ufficialità arrivata 24 ore prima a ridosso della chiusura del mercato, ha visto il bagno di folla dei suoi nuovi tifosi. Il secondo, invece, è quello della presentazione ufficiale.

Bennacer si è presentato in conferenza stampa accanto a un altro volto noto della nostra Serie A come Fabrizio Ravanelli. Spiegando la motivazione dell'addio al Milan, ma anche il perché della scelta di spingere per andare proprio a Marsiglia.

Il tutto condito da una promessa: quella di aiutare la squadra di Roberto De Zerbi, almeno a medio-lungo termine, a lottare per il titolo di Ligue 1 con il PSG.