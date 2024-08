Bennacer può lasciare il Milan: l'indicazione col Torino, la tentazione Arabia Saudita e l'intreccio con Koné

La prova opaca col Torino, il pressing del Milan su Koné, le sirene arabe: tra Bennacer e il Milan l'addio è possibile.

Il mercato di casa Milan non è chiuso finché non lo dice Zlatan Ibrahimovic e allora, arrivati al giorno 6 di 7 delle costruzione del nuovo club, restano diversi i tavoli di lavoro su cui il Senior Advisor del fondo RedBird di Gerry Cardinale, insieme all'ad Giorgio Furlani e agli uomini mercato Moncada e D'Ottavio.

Uno su tutti è quello che riguarda Ismael Bennacer, il cui futuro resta un rebus anche e soprattutto dopo l'esordio con pareggio in extremis e in rimonta per 2-2 ottenuto contro il Torino.

Il centrocampista non ha brillato e ha richiamato nuovamente attorno a sé le sirene del mercato già alimentare dall'indizio concesso da Ibrahimovic su Manu Koné.