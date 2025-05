Benfica-Sporting dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Da Luz va in scena una sorta di finale per il titolo portoghese: alla penultima giornata le due squadre hanno gli stessi punti in classifica.

La Liga de Portugal, forse, si deciderà qui. Che la vincerà una tra il Benfica e lo Sporting, ormai è un dato di fatto certo e assodato: la questione è capire quale tra le due grandi di Lisbona taglierà il traguardo prima dell'altra.

Impossibile al momento fare una previsione, in quanto proprio Benfica e Sporting sono le due squadre che comandano il campionato: alla trentatreesima e penultima giornata sono infatti appaiate in classifica con 78 punti a testa, il che fa capire come questo derby possa essere considerato quasi come una finale.

In Portogallo il primo criterio da tenere in considerazione è quello degli scontri diretti: all'andata lo Sporting ha vinto per 1-0, motivo per cui sarebbe matematicamente campione in caso di nuovo successo al Da Luz. Il Benfica trionferebbe invece con 90 minuti d'anticipo in caso di vittoria con due o più goal di scarto. Con un pari o un successo con una rete di scarto delle Aquile tutto sarebbe rimandato all'ultimo turno.

Dove si potrà vedere Benfica-Sporting? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming della partita che potrebbe decidere l'assegnazione del titolo portoghese.