Benfica-Auckland City dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Benfica e Auckland City avversarie nella 2ª giornata del Gruppo C del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Benfica e Auckland City tornano in campo nella seconda giornata del Girone C del Mondiale per Club.

La formazione portoghese ha necessità di vincere per provare a piazzare uno scatto significativo in ottica qualificazione, i neozelandesi invece hanno come obiettivo quello di lasciarsi al più presto alle spalle la figuraccia all’esordio contro il Bayern Monaco, che li ha battuti per 10-0.

Nella sua prima gara nella competizione invece il Benfica ha pareggio 2-2 contro il Boca Juniors. Tutte le info su Benfica-Auckland City: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.