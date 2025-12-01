Pubblicità
Benevento Calcio v Pisa - Serie BGetty Images Sport
GOAL

Benevento-Salernitana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Benevento e Salernitana si sfidano nel derby campano che chiude la 16esima giornata di Serie C.

Derby campano nel Monday Night di Serie C Sky Wi-Fi. Al Vigorito si sfidano Benevento e Salernitana, di fronte in uno scontro diretto cruciale per la promozione nel girone C.

Benevento che cerca la prima vittoria con Floro Flores in panchina, dopo il ko di Cosenza di settimana scorsa.

Vittoriosa sul Potenza, invece, la Salernitana, staccata dal Catania corsa a Picerno sabato e costretta a rincorrere. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • BENEVENTO-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Benevento-Salernitana

    • Data: lunedì 1° dicembre

    • Orario: 20:30

    • Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Rai Sport

    • Streaming: Sky Go, NOW, Rai Play

  • FORMAZIONI UFFICIALI BENEVENTO-SALERNITANA

    BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli, Pierozzi; Maita, Prisco; Della Morte, Lamesta, Manconi; Tumminello. All. Floro Flores.

    SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Frascatore; Coppolaro, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferraris, Liguori; Ferrari. All. Raffaele.

  • ORARIO BENEVENTO-SALERNITANA

    La gara fra Benevento e Salernitana, valida per la giornata numero 16 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 30 novembre, allo stadio Ciro Vigorito con fischio d’inizio ore 20:30.


  • DOVE VEDERE BENEVENTO-SALERNITANA IN TV

    • Sky Sport

    • Rai Sport

    Benevento-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

    Inoltre, il match sarà disponibile in chiaro anche sulla RAI: appuntamento su Rai Sport, al canale 58 del digitale terrestre.

  • BENEVENTO-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    • Rai Play

    Sarà possibile seguire Benevento-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

    Gara disponibile in chiaro anche su Rai Play, il servizio streaming della tv di stato. 


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Manuel Favia.

