Benevento-Salernitana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby campano nel Monday Night di Serie C Sky Wi-Fi. Al Vigorito si sfidano Benevento e Salernitana, di fronte in uno scontro diretto cruciale per la promozione nel girone C.
Benevento che cerca la prima vittoria con Floro Flores in panchina, dopo il ko di Cosenza di settimana scorsa.
Vittoriosa sul Potenza, invece, la Salernitana, staccata dal Catania corsa a Picerno sabato e costretta a rincorrere.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.