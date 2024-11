Benedict Cumberbatch e Chris Pine al Sinigaglia: perché sono sugli spalti per seguire Como-Fiorentina

Nuova parata di stelle allo stadio di Como: presenti Benedict Cumberbatch e Chris Pine per la sfida con la Fiorentina.

Come spesso accaduto nel corso del recente passato, ancora una volta lo stadio Giuseppe Sinigaglia ha accolto stelle di caratura mondiale.

Non (o non solo) quelle che sono scese in campo in occasione di Como-Fiorentina, ma anche quelle che hanno preso posto sugli spalti per assistere alla sfida valida per il 13° turno di Serie A.

Spettatore d’eccezione domenica pomeriggio, anche Benedict Cumberbatch, attore britannico e stella di Hollywood tra le più note in assoluto.