Ben Godfrey può già lasciare l'Atalanta: trattativa in corso con l'Ipswich Town per il difensore inglese

Il difensore inglese di nuovo verso la Premier League: pochissimo spazio nell'Atalanta, i dettagli dell'operazione.

L'avventura di Ben Godfrey in Italia e con l'Atalanta potrebbe già essere vicina alla sua conclusione. Il difensore inglese infatti è in trattativa per ritornare in Premier League dopo pochi mesi da quando l'aveva lasciata.

Godfrey fin qui ha avuto pochissimo spazio in campo, con Gian Piero Gasperini che ha preferito puntare su altri giocatori in difesa.

Non rientra in questo momento nel progetto del tecnico italiano che quindi non si oppone ad una sua partenza. C'è l'Ipswich Town sul difensore, le ultime notizie e i dettagli.