Belgio-Slovacchia dove vederla: Sky, NOW, Rai, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tocca a Belgio e Slovacchia, che si affrontano e debuttano a Euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Euro 2024 di Belgio e Slovacchia si apre con la sfida valida per il Gruppo E a Francoforte lunedì 17 giugno alle ore 18.

I 'Diavoli Rossi’ voglio scrollarsi di dosso l’etichetta di eterni incompiuti e cercano un trofeo che consacrerebbe definitivamente la nazionale belga. Toccherà a Domenico Tedesco, al suo primo torneo alla guida del Belgio, gestire nel migliore dei modi Lukaku e compagni fino al successo.

Di fronte ci sarà la Slovacchia di Francesco Calzona, che vuole lasciarsi alle spalle l’esperienza al Napoli e voltare pagina.

Il Belgio si è qualificato a Euro 2024 grazie al primo posto nel girone con 20 punti nel Gruppo F, davanti ad Austria, Svezia, Azerbaigian ed Estonia. Si tratta della sesta qualificazione di fila della formazione belga in uno dei maggiori tornei per nazioni.

Dall’altra parte, la Slovacchia ha vinto sette gare nel percorso di qualificazione a Euro 2024, un risultato mai raggiunto in precedenza. Un cammino concluso al secondo posto alle spalle del Portogallo.

Belgio e Slovacchia si affrontano per la prima volta in una partita ufficiale. Nei tre incontri precedenti (gare amichevoli) due pareggi (1-1 nel 2002 e nel 2006) e un successo dei belgi nella sfida più recente, 2-1 nel 2013.

In questa pagina tutte le informazioni su Belgio-Slovacchia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.