Belgio-Romania dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Belgio e Romania si affrontano nella fase a gironi di Euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Da un lato una squadra che ha deluso le aspettative nel suo match d’esordio, dall’altra invece una che non solo ha debuttato nel torneo vincendo, ma ha anche profondamente convinto.

La seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024, metterà di fronte Belgio e Romania in un match che metterà già in palio punti molto pesanti.

Non possono permettersi passi falsi i Diavoli Rossi che, dopo essere stati sconfitti per 1-0 dalla Slovacchia, andranno alla ricerca di quel risultato e di quei punti che possano consentire loro di rilanciarsi in ottica approdo agli ottavi di finale.

Si presenterà all’appuntamento con un animo decisamente diverso la compagine romena che, nella sua prima uscita nel torneo, si è probabilmente spinta contro la maggior parte dei pronostici annichilendo l’Ucraina con un nettissimo 3-0. Contro il Belgio dunque, gli uomini di Iordanescu si giocheranno la possibilità di staccare in anticipo un pass per la fase ad eliminazione diretta.

Quello che andrà in scena sarà il tredicesimo confronto tra le due selezioni: il bilancio complessivo parla attualmente di un assoluto equilibrio in virtù delle cinque vittorie della Romania a fronte di due pareggi e cinque affermazioni del Belgio.

In questa pagina tutte le informazioni su Belgio-Romania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.