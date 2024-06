Belgio-Romania 2-0, pagelle e tabellino: decidono Tielemans e De Bruyne, i Diavoli Rossi si rilanciano

Prima vittoria del Belgio a Euro 2024: i Diavoli Rossi superano la Romania e si rilanciano in ottica qualificazione agli ottavi.

Era chiamato a reagire dopo la sorprendente sconfitta patita all’esordio contro la Slovacchia e il Belgio, al primo vero bivio del suo Euro 2024, questa volta è riuscito a non deludere le aspettative. I Diavoli Rossi infatti, imponendosi per 1-0 contro la Romania, hanno rimesso a posto le cose nel Gruppo E rendendo certamente più vive le speranze di passaggio del turno.

Una partita, quella che si è giocata a Colonia, che ha visto il Belgio entrare in campo con la fame e la cattiveria della squadra che voleva dare un senso diverso alle cose. Sono bastati appena 75” agli uomini di Tedesco per portarsi in vantaggio e da lì in poi hanno gestito con sicurezza la situazione, per chiudere successivamente i giochi all’80’ quando è stato De Bruyne a siglare il 2-0. La classifica del Gruppo E ora vede tutte le squadre, ovvero Romania, Belgio, Slovacchia ed Ucraina appaiate a tre punti e questo vuol dire che oggi verdetto è rimandato all’ultima giornata della fase a gironi.