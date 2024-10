Belgio-Francia dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Belgio vs Francia

Grande sfida nella quarta giornata di Nations League tra Belgio e Francia: tutte le informazioni sulla partita.

Belgio e Francia si affrontano in Nations League nel girone che vede protagoniste anche Italie e Israele.

La nazionale allenata da Domenico Tedesco è reduce dal pareggio in rimonta per 2-2 contro gli azzurri mentre la Francia ha vinto agilmente contro Israele (4-1 in trasferta).

Per il Belgio l'occasione di riscattarsi dopo la sconfitta contro i ragazzi di Didier Deschamps un mese fa, quando hanno perso 2-0. Questa volta però avranno il supporto dei tifosi, si giocherà a Bruxelles, nello stadio denominato "Re Baldovino".

Di seguito le informazioni su dove vedere Belgio-Francia e le probabili formazioni.