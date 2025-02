I campani a un passo dal difensore francese, ma la PEC per la ratifica dell'acquisto è arrivata con due secondi di ritardo.

Ha dell'incredibile quanto accaduto negli ultimi minuti della sessione di calciomercato invernale in casa Salernitana.

Il club campano aveva finalizzato con l'Udinese il passaggio in maglia granata del difensore francese Axel Guessand. Ma quando tutto sembrava fatto, ecco il colpo di scena.

Il trasferimento non è stato portato a termine per una questione di secondi, per la precisione appena due, dopo la conclusione della finestra utile per finalizzare le trattative.