Il Bayern Monaco perde il nuovo acquisto Ito: frattura del piede e lungo stop

Hiroki Ito k.o. nell'ultima amichevole del Bayern Monaco: bavaresi costretti a tornare sul mercato.

Non è iniziata per il verso giusto l'avventura al Bayern Monaco di Hiroki Ito, volto nuovo dei bavaresi che a giugno hanno pagato i 30 milioni della clausola rescissoria presente nel precedente contratto con lo Stoccarda.

Il difensore giapponese si è gravemente infortunato nell'amichevole odierna che ha visto i vicecampioni di Germania pareggiare per 1-1 contro il Duren: out dopo pochi minuti del primo tempo e lungo stop da osservare prima del rientro in campo.

Una brutta tegola per il Bayern, costretto a questo punto a tornare sul mercato per dare manforte a un reparto difensivo bisognoso di nuova linfa.