Il Bayern Monaco accelera per Fuhrich: Eberl pronto a pagare la clausola rescissoria

L'esterno offensivo classe 1998 incanta con lo Stoccarda: bavaresi pronti a pagare la clausola rescissoria, ma serve l'ok del calciatore.

Il Bayern Monaco fa sul serio per Chris Fuhrich. L’esterno sinistro offensivo dello Stoccarda continua a incantare in Bundesliga ed è finito nel mirino dei bavaresi.

Le prestazioni da urlo non potevano che attirare l’attenzione del club teutonico, che si iscritto ufficialmente alla corsa per il classe 1998.

Fuhrich ha già superato la doppia cifra in totale tra goal e assist ed ha esordito con la Germania di Nagelsmann il 14 ottobre scorso, nell’amichevole contro gli Stati Uniti, mentre è sceso in campo anche nelle due gare dei giorni scorsi contro Francia e Olanda, candidandosi per una convocazione in vista degli Europei in programma in casa tra giugno e luglio.

Secondo quanto riferisce la Bild, il Bayern sta intensificando i contatti e sta provando a convincere il calciatore ad accettare la destinazione attraverso l’operato del nuovo direttore sportivo Max Eberl.

Nel caso in cui dovesse arrivare il sì, la società bavarese potrebbe pagare la clausola rescissoria presente nel contratto che lega Fuhrich allo Stoccarda.