Il Bayern Monaco cede De Ligt al Manchester United? "È olandese come Ten Hag"

Uli Hoeneß non esclude la partenza di De Ligt, accostato al Manchester United allenato dal connazionale dell'ex Juventus, Ten Hag.

Il futuro al Bayern Monaco di Matthijs De Ligt è in bilico: l'olandese, reduce da una stagione tutt'altro che soddisfacente, potrebbe lasciare i bavaresi in questa sessione di calciomercato.

Nonostante i 67 milioni pagati alla Juventus nell'estate del 2022, De Ligt non fa parte degli incedibili e, con l'offerta giusta, potrebbe fare le valigie per dare il via a una nuova avventura.

Magari al Manchester United, allenato dal connazionale Erik Ten Hag con cui diede vita al 'miracolo' Ajax in Champions League nella stagione 2018/19: una pista riscaldata dal presidente onorario del Bayern, Uli Hoeneß, intervenuto in occasione di un evento mediatico tenutosi all'Allianz Arena.