Bayern Monaco-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nel 5° turno di Bundesliga va in scena il big match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: tutto su formazioni e diretta tv e streaming del match.

Il Bayern Monaco vuole continuare la sua serie di vittorie - fin qui quattro su quattro - che lo hanno portato in cima della classifica di Bundesliga: i bavaresi ospitano il Bayer Leverkusen, la diretta concorrente al titolo.

Le squadre sono divise da tre punti in classifica, con gli ospiti che hanno perso una sola gara: la sfida interna contro il Lipsia.

I padroni di casa, invece, hanno iniziato alla grande la stagione sotto la guida tecnica di Vincent Kompany, esordendo anche con un 9-2 contro la Dinamo Zagabria in Champions League.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.