Bayern Monaco-Augsburg dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Bundesliga riparte dall'undicesima giornata, con il Bayern Monaco che ospita l'Augsburg: tutto su formazioni e diretta tv e streaming del match.

Il Bayern Monaco vuole ripartite dopo la sosta nazionali come ha concluso, ovvero vincendo: la formazione allenata da Vincent Kompany si trova in testa alla Bundesliga con 26 punti conquistati nelle prime dieci giornate di questa stagione. Dall'altro lato ci sarà l'Augsburg, squadra che non perde da più di un mese e che poche settimane fa ha battuto anche il Borussia Dortmund per 2-1.

In questa pagina tutto su Bayern Monaco-Augsburg: formazioni, diretta tv e streaming.