Perché il Bayern non è ancora campione dopo il pari col Lipsia: differenza reti o scontri diretti, cosa conta in Bundesliga

La squadra di Kompany ha 9 punti di vantaggio sul Leverkusen, che deve ancora giocare, a 3 turni dalla fine: perché non può ancora festeggiare.

Yusuf Poulsen. Alla fine è lui l'uomo che ha negato al Bayern Monaco la possibilità di laurearsi matematicamente campione di Germania, dopo un anno d'astinenza, nella trentaduesima giornata di Bundesliga.

A Lipsia, contro la formazione della Red Bull, le cose si erano messe male: padroni di casa in doppio vantaggio con Sesko e Klostermann. Ma nella ripresa il Bayern aveva avuto la forza di pareggiare in un minuto con Dier e Olise e addirittura di completare la rimonta nel finale con Sané.

Proprio negli ultimissimi secondi, in pieno recupero, è stato quindi Poulsen a superare Urbig con un morbido tocco sotto ravvicinato e a firmare il definitivo 3-3: un risultato che non può ancora consentire al Bayern di festeggiare, e che in teoria fa ancora sperare il Bayer Leverkusen, sua unica antagonista.

Perché? Il motivo sta tutto nel criterio utilizzato in Bundesliga in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti.