Bayer Leverkusen-Milan Youth League dove vederla: Sky o UEFA Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

In attesa della sfida tra le rispettive prime squadre, Leverkusen e Milan si trovano una di fronte all'altra in Youth League: dove vedere la partita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo lo 0-0 della prima giornata contro i pari età del Liverpool, risultato che ha fatto da contraltare alla sconfitta interna della prima squadra, il Milan Primavera torna in campo in Youth League contro il Bayer Leverkusen.

Si gioca in Germania per la seconda giornata della competizione, che ricalca la Champions League: il girone unico è formato dalle stesse squadre e prevede gli stessi incontri della competizione principale.

Nella prima giornata anche i giovani del Bayer Leverkusen si sono imposti in casa del Feyenoord, proprio come la squadra di Xabi Alonso: in questo caso è però finita 1-2.

Ma quando si giocherà Bayer Leverkusen-Milan di Youth League? E dove si potrà vedere la partita in tv e streaming? Tutte le informazioni.