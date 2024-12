Bayer Leverkusen-Inter dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bayer Leverkusen vs Inter

L'Inter riprende il cammino europeo contro il Leverkusen: l'obiettivo è qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League.

Altra grande sfida per l'Inter in Champions League: dopo la vittoria casalinga contro il Lipsia, i nerazzurri affrontano in trasferta il Bayer Leverkusen.

Fino ad ora la squadra di Simone Inzaghi è stata praticamente perfetta in Europa: quattro vittorie ed un pareggio (contro il Manchester City).

L'Inter si trova seconda in classifica (13 punti) con solo il Liverpool davanti a punteggio pieno. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è invece a quota 10 punti. Di seguito tutte le informazioni sulla partita di Champions.