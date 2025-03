Bayer Leverkusen-Bayern Monaco dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco

Derby tedesco per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e formazioni.

Il Bayer Leverkusen per cercare la rimonta impossibile, il Bayern Monaco per chiudere la questione qualificazione senza troppi affanni: alla BayArena va in scena il secondo derby tedesco degli ottavi di finale di Champions League.

Si riparte dal 3-0 con cui la squadra di Vincent Kompany ha demolito quella dell'ex Xabi Alonso all'Allianz Arena: un colpo durissimo per il Leverkusen, costretto ora a vincere con tre reti di scarto per portare la doppia sfida ai supplementari ed eventualmente ai rigori e con almeno quattro per passare direttamente ai quarti.

Di seguito tutte le informazioni su Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.