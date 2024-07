L'agente di Bastoni ammette: "Lo hanno chiesto Manchester City e Real Madrid"

Il procuratore del difensore dell'Inter racconta diversi retroscena di mercato: "In questi anni hanno bussato in tanti".

Partiamo dalla fine dell'intervento: "L'Inter vuole vincere e non venderà i suoi Top player". Basterebbe questo, ma le parole di Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, vanno approfondite.

Intervenuto a Sky Sport, il procuratore del difensore nerazzurro ha fatto il punto sulla crescita del suo assistito, parlando anche di mercato.

Perché il profilo di Bastoni piace in Europa e non è certo una novità: due, in particolare, però tra i Top club si sono fatti avanti in maniera seria.