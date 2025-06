Bastoni e Asllani ammoniti in Inter-Fluminense: erano diffidati, salteranno gli eventuali quarti del Mondiale per Club

Inter vs Fluminense

Mondiale per Club

Il centrocampista e il difensore nerazzurri sono stati ammoniti nel primo tempo contro il Fluminense: salteranno l'eventuale quarto causa squalifica.

Inizio di partita davvero complicato per l'Inter a Charlotte dove si sta disputando il match contro il Fluminense valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

I nerazzurri, infatti, sono andati sotto dopo appena tre minuti quando la retroguardia nerazzurra si è fatta cogliere impreparata sul blitz di testa di Cano, valso il provvisorio 0-1.

Le brutte notizie, però, non sono finite qui perché nel corso della prima frazione di gioco la formazione allenata da Christian Chivu ha ricevuto due cartellini gialli molto pesanti.