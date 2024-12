Bastoni conferma le sirene del mercato: "Qualcuno mi ha cercato, ma priorità all'Inter"

Il difensore nerazzurro a Libero: "Non ho mai avuto mezzo pensiero di cambiare. Le parole di Conte? Voleva destabilizzare un po' l'ambiente".

Parla Alessandro Bastoni. Il centrale difensivo dell'Inter, reduce dalla partita persa in Champions League in casa del Bayer Leverkusen, ha rilasciato un'intervista a Libero nell'edizione uscita questa mattina in edicola.

Tanti gli argomenti: dal turnover di Inzaghi alle difficoltà iniziali della squadra nel comprendere i dettami dell'ex allenatore della Lazio, dopo due anni di Conte.

Il tema principale, però, è legato al mercato. Con Bastoni che ha ammesso che sì, alcuni dei più grandi club europei si sono fatti avanti per strapparlo all'Inter, trovando però un muro impossibile da valicare.