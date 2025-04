Bastoni carica l’Inter: “Abbiamo gli attributi. Non so difendere? In Italia c’è tanta invidia”

Bastoni esalta le qualità del gruppo nerazzurro e punta a un finale di stagione vincente: “Siamo quelli che crediamo di più in noi stessi”.

Forza e tanta consapevolezza: l’arma in più dell’Inter di Simone Inzaghi in questo finale di stagione potrebbe essere proprio questa. Tra campionato e coppe i risultati spingono tutti in questa direzione.

Eliminare il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions, d’altronde, non può fare altro che aumentare la stima e la fiducia all’interno di un gruppo ancora in corsa su tutti gli obiettivi.

Un gruppo che ha tra i suoi leader Alessandro Bastoni: in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ il difensore nerazzurro ha parlato dei grandi risultati ottenuti fino a questo momento insieme ai suoi compagni e ha risposto in maniera diretta alle critiche personali ricevute.