Bastoni, Barella e Dimarco rifiutano la Premier per l'Inter: i 'no' a Manchester City, Liverpool, United e Arsenal, 'BBD' come la 'BBC' della Juventus

No ai soldi e al fascino della Premier League per l’Inter. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco hanno rifiutato il corteggiamento dei club inglesi e scelto nuovamente i colori nerazzurri.

Manchester City, Arsenal e Manchester United si sono fatti avanti concretamente nel corso delle ultime sessioni di mercato per i tre gioielli del club meneghino e della Nazionale.

Ma per i tre calciatori non c’è stato dubbio. Nonostante i tentativi insistenti delle big inglesi, i tre giocatori hanno ribadito la loro volontà di continuare a vestire la maglia nerazzurra, sia per amore dei colori sia per un senso di appartenenza che va oltre le mode del calcio moderno.