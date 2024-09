Basta pareggi in Premier, la proposta per regalare più spettacolo: "Rigori per decidere il vincitore"

La proposta dell'ex difensore che cambierebbe il calcio: "Introdurrei i rigori anche in campionato, almeno ci sarebbe sempre un vincitore".

Una proposta decisamente insolita che andrebbe ad avere un impatto altrettanto rivoluzionario sul mondo del calcio per come lo conosciamo.

La singolare proposta arriva nientemeno che da Gary Neville, ex difensore del Manchester United e dell'Inghilterra, che è intervenuto durante la trasmissione The Overlap, in compagnia di Roy Keane e Jamie Carragher.

L'inglese ha infatti colto tale contesto per avanzare una proposta volta - secondo lui - a favorire e ad aumentare lo spettacolo di ogni partita e a qualsiasi livello.