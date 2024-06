Baselli: "Como ambizioso, è la mia rivincita. Fabregas ha cambiato mentalità. Il selfie con Henry, Mihajlovic e l'Atalanta..."

Il centrocampista del Como ha raccontato la promozione in Serie A e non solo: tra i temi l'Atalanta e l'aneddoto su Mihajlovic al Torino.

Rinascere e farlo su “quel ramo del lago di Como”. In provincia, lontano dalle luci della città. Rimettersi in gioco e lasciare la Serie A per accettare una nuova sfida. Scommettere ancora su se stesso. Perché a volte “perdersi è l’unico modo per ritrovarsi”. Quella di Daniele Baselli è stata senza alcun dubbio una scelta difficile quanto lungimirante.

Le oltre 230 presenze nel massimo campionato fotografano il valore del classe 1992, che nell’estate 2022 ha deciso di ripartire da Como e dal Como. Sulle rive del lago, il prodotto del settore giovanile dell’Atalanta si è ritrovato attraverso un percorso fatto di gioie e dolori, passando da un infortunio grave al ginocchio fino a toccare il cielo con un dito nella notte del 10 maggio scorso, quando è tornato in ‘Paradiso’, in Serie A.

Un traguardo meritato per un ragazzo che non ha mai mollato e che nel momento della scelta, di fronte a numerose offerte, ha deciso di credere nel progetto della società lariana e ha individuata in quello comasco l’ambiente ideale per rialzarsi dopo un periodo difficile.

Ora Daniele Baselli si gode la Serie A, un traguardo raggiunto da protagonista nel pieno della maturità calcistica. Il classe 1992 si è ripreso il massimo campionato ed è pronto a mettere le proprie qualità tecniche e umane a disposizione di Cesc Fabregas e dei compagni di squadra nella prima stagione in Serie A del Como dopo ben 21 anni.