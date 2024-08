Barrenechea come Iling Junior: l'ex Juventus può lasciare subito l'Aston Villa per andare in Liga

Enzo Barrenechea può lasciare l'Aston Villa già in questa sessione di mercato: Valencia tra i club interessati all'ex Juventus.

Il percorso di Enzo Barrenechea potrebbe essere molto simile a quello di Samuel Iling Junior. Il centrocampista argentino infatti, arrivato all'Aston Villa insieme all'inglese nella maxi operazione che ha visto fare il percorso inverso a Douglas Luiz, destinazione Juventus, potrebbe già lasciare la Premier League.

Barrenechea non ha trovato spazio nelle prime uscite stagionali e per questo adesso il club pensa di trovare una nuova soluzione per il giocatore.

Mentre Iling Junior è tornato in Italia, al Bologna, che lo ha acquistato in prestito, il futuro di Barrenechea potrebbe essere in Liga.