La formazione bianconceleste ha vissuto alti e bassi in stagione: ora però resta soltanto da concentrarsi sulla qualificazione alle prossime coppe.

Un mese - o poco più - da dentro o fuori: Marco Baroni e la Lazio si giocano tutto in poco più di 30 giorni.

Siamo quasi giunti alla fine di una stagione che per i biancocelesti si è rivelata una montagna russa.

Soli pochi mesi fa la formazione capitolina viaggiava ad altissimi ritmi in tutte le competizioni, navigando stabilmente nelle prime quattro posizioni in campionato, chiudendo in testa alla classifica nel primo turno di Europa League ed eliminando il Napoli dalla Coppa Italia.

Le cose ora però sono totalmente cambiate e il futuro dell'ex allenatore dell'Hellas Verona potrebbe dipendere dalla qualificazione alle prossime coppe europee.