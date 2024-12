Baroni fa mea culpa: "Mia responsabilità il ko, ma che sia un incidente di percorso"

Il tecnico biancoceleste dopo il pesante ko contro l'Inter: "Ci siamo disuniti, ma deve essere un incidente di percorso".

Un brusco stop. Contro l'Inter la Lazio torna con i piedi per terra venendo travolta per 6-0 all'Olimpico. Il peggior risultato casalingo della storia del club biancoceleste, ma soprattutto la dimostrazione che per certe alture è necessaria un'attrezzatura che forse la Lazio non ha ancora.

Visibilmente insoddisfatto, nel post partita di DAZN il tecnico laziale Marco Baroni si è assunto la responsabilità della pesante debacle, invitando però i suoi a ripartire.

Restano i 31 punti in classifica e la consapevolezza di aver comunque fatto fin qui un cammino anche al di sopra delle proprie possibilità.