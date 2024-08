Barnsley-Roma dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo l'1-1 con l'Olympiacos, giallorossi in campo nella prima in terra inglese: le formazioni e su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

Prosegue in terra inglese la preparazione della Roma di Daniele De Rossi in vista del campionato di Serie A 2024/25, che partirà ufficialmente il 18 agosto con la sfida contro il Cagliari, valida per la prima giornata.

Il primo test in Gran Bretagna vedrà i giallorossi sfidare il il Barnsley, squadra che milita in League One, terza serie inglese. Un match che servirà ai calciatori della Roma per mettere ulteriormente benzina nelle gambe e prepararsi al meglio alla stagione alle porte.

De Rossi ha recuperato Paredes, rientrato dalle vacanze dopo la vittoria della Copa America con l’Argentina, e avrà modo di provare in campo i nuovi arrivati, anche se c’è da attendere per Dovbyk, che arriverà in ritardo a causa del visto.

Per la Roma si tratta della quinta amichevole dopo quelle con Latina, Kosice, Tolosa e Olympiacos, in attesa di sfidare sabato prossimo a Goodison Park l’Everton.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie su Barnsley-Roma, in programma il 6 agosto: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.