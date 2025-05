Bari uguale Serie A, ma per gli avversari: il Pisa può festeggiare la terza promozione in tre anni al San Nicola

Non giocano in massima serie ormai da 14 anni, ma da due stagioni i Galletti guardano le altre festeggiare al San Nicola: ora può toccare al Pisa.

Il Pisa non è ancora in Serie A, ma quasi per una questione formale: perché la matematica non c'è ancora, semplicemente. Questione di pochi giorni ancora, forse, e il ritorno nerazzurro nella massima serie sarà reale e ufficiale.

La promozione della formazione di Pippo Inzaghi potrebbe diventare aritmetica domenica, a Bari, nella trentasettesima e penultima giornata della stagione regolare che si giocherà quasi tutta in contemporanea: calcio d'inizio alle 15 per 9 partite su 10, solo Cremonese-Sassuolo andrà in scena alle 19.30.

La curiosità è che, se davvero il Pisa verrà promosso domenica, Bari e il Bari assisteranno all'ennesima festa avversaria sul proprio campo, ovvero il San Nicola: si tratterebbe della terza di fila nelle ultime tre stagioni.