Bari-Menez, è addio: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto

Il Bari ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante francese ex Milan e Roma: reintegrato Aramu in lista al suo posto.

Le strade di Bari e Jeremy Menez si separano. Il club pugliese ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la risoluzione del contratto dell’attaccante francese ex Roma e Milan.

Le parti hanno raggiunto l’accordo per l’addio: si conclude dopo meno di un anno e appena dieci presenze senza goal all’attivo l’avventura di Menez in Puglia.

La fine dell’avventura di Menez consente al Bari di poter reintegrare in rosa Mattia Aramu, che sarà nuovamente inserito nella lista Over e sarà a disposizione di mister Iachini già in vista della prossima sfida sul campo del Modena, in programma lunedì prossimo 1° aprile.