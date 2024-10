Bari-Catanzaro dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bari-Catanzaro anticipo della nona giornata di Serie B: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in streaming.

Il Bari, rialzatosi con carattere dopo un avvio shock di campionato, nell'anticipo della nona giornata di Serie B affronta un Catanzaro in difficoltà.

La squadra di Caserta, in piena zona Playout, non vince da 4 partite e deve dare una svolta alla propria stagione per scacciare i fantasmi della bassa classifica. Galletti invece nel limbo tra Playoff e acque pericolose ma che, dopo ko rimediati nei primi due turni, non ha più perso (2 successi e 4 pareggi).

Tutto su Bari-Catanzaro: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.