Barella operato, i tempi di recupero: quando torna e quante partite salta

Niente nazionale per Barella che si opera al naso e salterà le sfide con Francia e Israele: ecco quando è previsto il suo rientro.

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, firmata da un super goal di Nicolò Barella, il centrocampista dell'Inter non si aggregherà alla nazionale italiana con i compagni di club, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco.

Barella infatti si sottoporrà oggi ad un intervento al naso; operazione già programmata da tempo e di cui era a conoscenza anche il c.t Luciano Spalletti.

Il giocatore dovrà rimanere fermo e non potrà rientrare in tempo utile per le due partite di Nations League contro Francia e Israele.

Ecco quando è previsto il suo rientro in campo.