Barella gioca Italia-Albania? Oggi gli esami decisivi dopo l'infortunio, Spalletti incrocia le dita

Nell'ambiente azzurro continua a circolare un po' di preoccupazione sulle condizioni dell'interista. Buffon: "Capiremo come sta dopo gli esami".

A -7 da Italia-Albania, il grande dubbio fa rima con grande preoccupazione: Nicolò Barella riuscirà a recuperare oppure no per la sfida dell'esordio, in programma sabato 15 giugno a Dortmund?

Un bel punto interrogativo, perché in questo momento il centrocampista dell'Inter è a Coverciano a mezzo servizio. Contro la Turchia non ha giocato. E contro la Bosnia, secondo e ultimo test in programma domani sera a Empoli, non verrà certamente rischiato da Luciano Spalletti.

Un intoppo che rischia di complicare i piani dell'Italia e del proprio commissario tecnico. Anche se sviluppi concreti, in questo senso, sono attesi a ore.