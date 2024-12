Il Barcellona lancia una serie di tatuaggi esclusivi: serie di edizione limitata per i tifosi blaugrana

La società catalana ha deciso di mettere in vendita dei tatuaggi esclusivi in un numero limitato per i più sfegatati fans blaugrana.

L'ultima idea del Barcellona per incassare porta ai tatuaggi. In vista di Natale, infatti, i blaugrana hanno deciso di mettere in vendita dei tattoo ufficiali per chiunque voglia imprimersi il proprio amore calcitico sulla pelle. Non per tutti, comunque, considerando che la serie limitata denominatai 'Barca per sempre' è di sole 1.899 unità, come la data di fondazione del club catalano.

Affidatasi al network di tatuatori digitali Oshun, il Barcellona mette a disposizione dalla giornata di giovedì 20 dicembre trentuno disegni diversi da cui scegliere, dal Camp Nou al logo del club, fino alla data di nascita della società catalana.

Il tatuaggio è accompagnato da un certificato ufficiale numerato di “culé skin” (culè è il soprannome dei tifosi blaugrana), che permetterà ai possessori di avere sconti particolari, nonché un’esperienza esclusiva al nuovo Spotify Camp Nou.