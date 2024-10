Barcellona-Siviglia dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Barcellona ospita il Siviglia nella decima giornata della Liga: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Percorso quasi netto per il Barcellona dopo le prime nove giornate di Liga: blaugrana primi con 24 punti, frutto di otto vittorie e di una sola sconfitta, rimediata sul campo dell'Osasuna.

I catalani vogliono conservare il primato solitario con una vittoria nella sfida contro il Siviglia, valevole per la decima giornata.

Sono dodici i punti conquistati finora dagli andalusi, reduci da tre risultati utili di fila che hanno reso più 'tranquilla' la classifica del campionato.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Barcellona-Siviglia: dalle formazioni alle info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.