Barcellona-Napoli 3-1, cronaca, tabellino e voti: Fermin, Cancelo e Lewandowski eliminano gli azzurri dalla Champions

Il Napoli saluta la Champions perdendo a Barcellona: Rrahmani riapre i conti, Lewandowski spegne le speranze azzurre.

Napoli fuori dalla Champions. Nel ritorno degli ottavi la squadra di Calzona ci prova, combatte ma si inchina alla superiorità del Barcellona, che vince 3-1 e vola ai quarti di finale.

Avvio shock per gli azzurri - travolti dall'onda blaugrana che in 2 minuti produce i goal di Fermin Lopez e Cancelo - bravi però a non crollare e a reagire: la rete di Rrahmani, unita ad iniziative insidiose dalle parti di Ter Stegen (bravo su Di Lorenzo), consente alla squadra di Calzona di restare aggrappata al match.

Nella ripresa Kvaratskhelia spaventa il Barça, che poi però riprende campo e schiaccia nuovamente il Napoli: goal annullato a Yamal, tris di Lewandowski e qualificazione in ghiaccio dopo il 2-2 sfiorato di testa da Lindstrom.

Gli squilli finali di Olivera (traversa) e ancora di Kvara rendono solo più amara l'uscita di scena dei partenopei: la festa è tutta blaugrana.