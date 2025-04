Barcellona-Maiorca dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona vs Maiorca

Il Barcellona capolista, avversario dell'Inter in Champions League, ospita il Maiorca per tenere a distanza il Real Madrid: dove vedere la gara.

L'Inter è il futuro, ancorché prossimo: prima il Barcellona deve provare a blindare il primo posto nella Liga. Per farlo la squadra di Flick ospita il Maiorca in una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga.

Il duello eterno col Real Madrid continua, ma i catalani vantano un vantaggio in classifica che consente di immaginarli favoriti nella corsa al titolo 2024/2025. L'imperativo, ad ogni modo, è non permettersi passi falsi per evitare il ritorno definitivo della squadra di Carlo Ancelotti.

Tutto su Barcellona-Maiorca: quando si gioca, dove vederla in tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori.