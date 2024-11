Barcellona-Las Palmas dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona vs Las Palmas

Il Barcellona riceve il Las Palmas in occasione della quattordicesima giornata della Liga spagnola: ecco dove seguire il match in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Barcellona sfida il Las Palmas nella quattordicesima giornata della Liga spagnola 2024/25.

I blaugrana, capolista del torneo, comandano la classifica con 34 punti e con tre lunghezze di margine sul Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il Las Palmas, dal canto suo, è invischiato nella lotta per non retrocedere: la squadra di Palma de Mallorca è infatti quartultima in classifica con due punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Valencia.

Di seguito tutte le info su Barcellona-Las Palmas: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.