Barcellona-Espanyol dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona vs Espanyol

Dopo il classico stravinto contro il Real Madrid, il Barcellona sarà impegnato nel derby con l'Espanyol.

Grande entusiasmo in casa Barcellona e non potrebbe essere altrimenti dopo la clamorosa vittoria per 4-0 al Bernabeu contro il Real Madrid nell'ultimo turno di Liga.

I blaugrana nella dodicesima giornata di campionato affronteranno l'Espanyol: tempo di derby quindi.

La squadra di Flick grazie all'ultimo successo si è portata a più sei dal Real e guida la Liga.

Dall'altra parte i rivali cittadini si trovano al diciassetesimo posto con due quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.