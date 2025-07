I blaugrana volevano liberarsi del portiere tedesco, ma lui non ha alcuna intenzione di andarsene e sembra deciso a rendere la vita molto difficile al suo club.

Il Barcellona è senza dubbio la squadra più emozionante del calcio mondiale in questo momento: grazie ai suoi fantastici attaccanti e alla linea difensiva incredibilmente alta, gli uomini di Hansi Flick sono garanzia di goal in entrambe le metà campo, come ha sottolineato l'epica sconfitta in semifinale di Champions League contro l'Inter.

Tuttavia, il Barça è anche estremamente interessante anche fuori dal campo, in particolare durante le finestre di mercato. Durante l'era di Josep Maria Bartomeu, era sempre divertente vedere quale acquisto costoso (e per certi versi superfluo) sarebbe stato fatto per rafforzare la rosa. Dall'elezione del presidente Joan Laporta, il focus si è spostato sul cercare di capire i blaugrana riusciranno a far quadrare i conti.

Tuttavia, l'estate del 2025 potrebbe essere speciale, poiché il palcoscenico è ormai pronto per una soap opera incredibilmente avvincente con protagonista Marc-Andre ter Stegen e che potrebbe finire molto male per il Barça...