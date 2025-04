Barcellona-Celta Vigo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona e Celta Vigo avversarie nella 32ª giornata di Liga 2024/2025: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Dopo aver ottenuto l’accesso alla semifinale di Champions League dove affronterà l’Inter, il Barcellona torna a proiettarsi sul campionato dove c’è un primato da difendere e se possibile consolidare.

I blaugrana, primi in classifica con 70 punti (+4 sul Real secondo e + 7 sull’Atletico terzo), sfidano il Celta Vigo nella 32ª giornata di Liga. La squadra allenata da Giraldez è settima in classifica ed è in piena corsa per un piazzamento nelle prossime coppe europee.

Tutte le info su Barcellona-Celta Vigo: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.